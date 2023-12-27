زغوان: تطور حجم الاستثمار في قطاعي الصناعة والخدمات بنسبة 23 بالمائة خلال سنة 2023



سجل القطاع الصناعي بولاية زغوان خلال سنة 2023 تطورا في حجم الاستثمارات المصرح بها بلغت نسبته، وفق المصالح الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، 23 بالمائة، حيث صادقت الوكالة خلال السنة الجارية على 87 عملية استثمار بأكثر من 190 مليون دينار ستوفر ما يفوق 1600 موطن شغل، مقابل 94 عملية سنة 2022 بحجم استثمار قدر بحوالي 154.9 مليون دينار ستمكن من خلق 2100 فرصة عمل.

وذكرت المديرة الجهوية للوكالة، إيناس الواعر، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا التطور يعود إلى إقٌبال المستثمرين على الانتصاب بولاية زغوان لعدة اعتبارات من أهمها موقعها الجغرافي القريب من الموانئ والمطارات، بالإضافة إلى الامتيازات المخولة للمستثمرين بالجهة المصنفة كمنطقة تنمية جهوية.

وأشارت من جهة أخرى إلى أن قطاع الخدمات حافظ على استقراره بتسجيل حجم استثمارات بلغ 4.9 مليون دينار سنة 2023 مقابل 4،4 مليون دينارا سنة 2022.