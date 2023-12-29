عاجل/بعد انتشار مرض بين طواقمها: شركة جوية صينية تُلغي العديد من رحلاتها..

أفادت شركة الطيران الرائدة “كاثاي باسيفيك” Cathay Pacific، ومقرها في هونغ كونغ، بأنها ألغت العديد من الرحلات الجوية المقررة، وذلك منذ منتصف ديسمبر الحالي، بسبب مرض موسمي انتشر بين طواقم طياريها.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الجمعة: “بلغت معدلات تغيب الطيارين بسبب المرض الموسمي في الشركة نسبة أعلى من المتوقع في أيام محددة من شهر ديسمبر”. وأضافت الشركة: “بشكل عام، تسير عملياتنا بصورة طبيعية، مع زيادة كبيرة في عدد الرحلات الجوية التي نقوم بتشغيلها خلال ذروة موسم العطلات”.

بحسب ما نقلته صحيفة “ساوث شاينا مورنينغ بوست” South China Morning Post عن الشركة.

يشار إلى أن الشركة قررت “إلغاء عدد قليل من الرحلات بصورة مسبقة”، من أجل ضمان نجاحها في تقديم الخدمات.

وأردف البيان: “بلغ إجمالي عدد عمليات الإلغاء منذ منتصف ديسمبر أقل من 1% من جميع رحلات الركاب التي تم تشغيلها”.

وفي سياق متصل بالأوضاع الصحية في الصين مع بداية ديسمبر الجاري، وجه أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي دعوة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن للحد من الرحلات بين الولايات المتحدة والصين على خلفة تفشي فيروس يصيب الجهاز التنفسي في الصين.

وأعلنت وزارة الصحة الصينية أن الارتفاع الكبير في أمراض الجهاز التنفسي والأمراض الصدرية في البلاد، والذي أثار انتباه منظمة الصحة العالمية، ناجم عن الإنفلونزا ومسببات أخرى، ليس من بينها فيروس جديد.