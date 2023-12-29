راس جدير: ضبط سيارة أجنبية بصدد العبور الى تونس محمّلة بكيلوغرامين من الكوكايين!

تمكّنت مصالح المكتب الحدودي للديوانة برأس جدير أثناء مراقبة وسائل النقل والمسافرين عند استعدادهم لدخول البلاد التونسية، من ضبط سياّرة تحمل ترقيما أجنبيا يقودها مواطن أجنبي ويرافقه 3 أشخاص تونسيي الجنسية.

وبتمريرها على جهاز الكشف بالأشعة تبيّن وجود جسم غريب داخل السيّارة وبإخضاعها إلى التّفتيش الدقيق، تم العثور على كمية من مخدر الكوكايين تزن إجمالا 2200 غراما، وفق ما أفادت به الادارة العامة للديوانة.

وأذنت النيابة العمومية بتحرير محضر حجز في الغرض وإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصّة لمواصلة التحريات.