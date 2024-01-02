مناظرة الملحقين القضائيين: وزيرة العدل تشدّد على ضرورة الالتزام بالنزاهة والشفافية

استقبلت وزيرة العدل ليلى جفال، صباح اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، أحمد اليحياوي المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء ورئيس لجنة مناظرة الدخول إلى مرحلة التكوين الأساسي للملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء، مرفوقا بعضو ديوان الوزيرة، إلياس الميلادي.

وقد خُصّصت الجلسة لإطلاع الوزيرة على آخر استعدادات اللجنة لإجراء الاختبارت الشفاهية المزمع الانطلاق فيها يوم الثامن من جانفي الجاري.

وأكّدت الوزيرة حرصها على المتابعة الدقيقة لكافة مراحل سير المناظرة، اعتبارا لما تكتسيه من أهمية في انتداب القضاة وانعكاسها المباشر على تطوير المنظومة القضائية والعدلية وضمان حقوق المتقاضين طبقا لما يقتضيه القانون.

وشدّدت الوزيرة على ضرورة مواصلة إحكام سير تنظيم المناظرة والالتزام الكامل بالضوابط القانونية ومعايير النزاهة والشفافية في تنظيم الاختبارات الشفاهية، تجسيدا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين والمترشحات، وتمهيدا لانطلاق مرحلة التكوين الأساسي للملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء في المواعيد المحددة لها.

وقد أشاد رئيس اللجنة بأهمية الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتوفير الإمكانيات المادية والبشرية واعتماد هذه السنة ولأول مرة تطبيقة الكترونية خاصة بالمناظرة ساهمت في تيسير إجرائها وحسن سيرها في أفضل الظروف.