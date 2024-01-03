تنفيذ مشروع سينمائي متكامل بدار الثقافة ابن الهيثم في اطار المشروع الوطني السينما تجمعنا

تواصل دار الثقافة ابن الهيثم بقبلي العمل على تنفيذ مشروع سينمائي متكامل وذلك ضمن المشروع الوطني ” السينما تجمعنا ” الذي ينجز بإشراف الادارة العامة للعمل الثقافي وفق ما اكده مدير هذه المؤسسة بسام بن حمادي صباح اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات).

وأوضح المصدر ذاته ان هذا المشروع انطلق ويتواصل من خلال عرض سلسلة من الاعمال السينمائية حيث سيكون الحدث نهاية الاسبوع الجاري مع عرض فيلمين جديدين يلقيان اقبالا كبيرا من من الجماهير بقاعات العرض التونسية وهما فيلم “سوبر تونسي” وفيلم ” خاتم عليسة” للاطفال.

وأضاف بن حمادي ان دار الثقافة ابن الهيثم تشتغل على الجانب السينمائي بهذه المؤسسة حيث سيتم الانخراط في الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة مع إنشاء نادي “سيني نفزاوة” الذي سيمثل حجر الاساس لانجاز تظاهرة سينمائية كبيرة بالجهة في شهر نوفمبر من السنة الجارية بهدف تدعيم الثقافة السنمائية بقبلي وإرجاع أمجاد هذا الفن بهذه الربوع مع التعريف بالسينمائيين الذين كانوا يعملون في فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.

وأشار مدير دار الثقافة ابن الهيثم أن المشروع الذي يتم الاشتغال عليه سيتضمن عدة ورشات تكوينية مع استضافة بعض الوجوه المعروفة في فن السينماء سواء كانوا ممثلين او مخرجين وذلك في اطار الاعداد للمهرجان الذي سيتم تنظيمه في شهر نوفمبر تحت اسم “ملتقى نفزاوة للسينما” الذي ستتخلله عدة عروض لأهم الافلام العالمية مع مناقشات لهذه الافلام ولواقع السينما التونسية وذلك في اطار تمشي وزارة الشؤون الثقافية نحو اللامركزية الثقافية وتدعيم الجوانب الفنية في المناطق الداخلية.