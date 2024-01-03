أريانة: حملة أمنية بحي الانطلاقة للتصدي للانتصاب الفوضوي على قارعة الطريق

نفّذت منطقة الحرس الوطني بالمنيهلة، وسط تعزيزات أمنية كبيرة، حملة أمنية بالجزء الخاص بحيّ النصر بمنطقة الانطلاقة من معتمدية المنيهلة، استهدفت إزالة مظاهر الانتصاب الفوضوي على قارعة الطريق وتسهيل حركة المرور.

وتولت قوات الحرس الوطني خلال الحملة من إزالة مجموعات كبيرة من وسائل الانتصاب تتمثل في طاولات مختلفة الأحجام وخيام عشوائية تم تركيزها من قبل أصحابها في تحد صارخ للقانون وبحقوق المارة وأصحاب السيارات وتعطيل مصالح عموم المواطنين.

جدير بالذكر أن حركة المرور في المنطقة المذكورة التي تشهد حركية كثيفة خاصة في أوقات الذروة تتعطل كثيرا نتيجة وقوف أصحاب الشاحنات الخفيفة المخصصة لبيع الخضر والغلال وغيرها وتعمدهم احتلال حواشي الطريق والأرصفة.