مدنين: عودة النسق الطبيعي لأشغال مضاعفة الطريق الجهوية 117 بين جربة وجرجيس

عادت أشغال مضاعفة وتعصير الطريق الجهوية 117 الرابطة بين جربة وجرجيس بولاية مدنين والمعروفة بالطريق الرومانية الى نسقها الطبيعي بعد حلّ إشكال توفير الحجارة كبيرة الحجم من خلال منح المقاول رخصة استغلال مقطع لتوفير الحجارة التي تتطلبها الحضيرة لاشغال ردم جزء من البحر وتوسيع الطريق، وفق المدير الجهوي للتجهيز والاسكان بولاية مدنين صابر ضيفلي.

وأوضح الضيفلي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أشغال هذا المشروع شهدت في الفترة الفارطة تراجعا في نسق تقدّمها بسبب عدم توفر المواد المقطعية وخاصّة الحجارة كبيرة الحجم التي يتطلبها المشروع بكميات تقدّر بـ30 شاحنة في اليوم في حين لا يمكن توفير سوى 5 شاحنات يوميا بما اثر على سير الاشغال، الى جانب العوامل المناخية التي لم تكن ملائمة للقيام بعملية ردم البحر التي يستوجبها جزء كبير من المشروع.

وأضاف المدير الجهوي للتجهيز أنه، بعد حلّ مشكل توفير الحجارة، من المؤمل أن يتقدم المشروع بالنسق المطلوب ليُستكمل في الثلاثي الثالث من هذه السنة بمواصفات عالية وبكفاءات تونسية، وفق تعبيره.

وأكد أن هذه المشروع سيساعد على تحسين السيولة المرورية وتوفير سلامة اكبر في حركة العبور من والى جزيرة جربة، حيث سيخلق طريقا ذات اتجاهين للدخول الى جزيرة جربة واتجاهين للخروج منها مغلفة بالخرسانة الاسفلتية ويتوسطهما تنوير عمومي على طول الطريق، مع تشوير افقي وعمودي وتجهيزات سلامة ومضاعفة للجسر الحالي، وذلك بكلفة جملية قدرها 48 مليون دينار.