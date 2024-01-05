سعيّد يُسلّم أوراق اعتماد سفراء تونس الجدد بهذه الدول..

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الجمعة 5 جانفي 2024 بقصر قرطاج، على موكب تسليم أوراق اعتماد لسفراء تونس الجدد في عدد من الدول وهم كالتالي:

ضياء خالد، سفير الجمهورية التونسية لدى الجمهورية الفرنسية.

زهير بوراس، سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية مالطا.

توفيق الشابي، سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية بولونيا.

محرز الفرشيشي، سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

سامية إلهام عمار، سفيرة الجمهورية التونسية لدى جمهورية النمسا.

نبيل الأكحل، سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية البرازيل الاتحادية.

مراد بورحلة، سفير الجمهورية التونسية لدى الجمهورية الايطالية.

أحمد شفرة، سفير الجمهورية التونسية لدى امبراطورية اليابان.

محسن العنتيت، سفير الجمهورية التونسية لدى جمهورية نيجيريا الفيدرالية.

الأسعد بوطارة، سفير الجمهورية التونسية لدى كندا.

وتولى السفراء الجدد أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية بحضور نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.