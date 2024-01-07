عاجل/القبض على الطرفين الرئيسيين في صنع مشروبات كحولية تسببت في وفاة 4 أشخاص وتسمم اكثر من 45 شخصا..

تمكّنت وحدات منطقة الحرس الوطني بمدنين من تحديد هويّة الطرفين الرئيسيين في صنع ونقل مشروبات كحولية يدوية الصنع تسببت في وفاة 4 أشخاص وتسمم أكثر من 45 شخصا آخر بمعتمدية سيدي مخلوف (مدنين)، وإلقاء القبض عليهما.

وأضاف بلاغ صادر عن الإدارة العامّة للحرس الوطني مساء، الأحد، أن النيابة العمومية أذنت بعد مراجعتها، للوحدات الاستعلاماتية بالمنطقة المذكورة بمباشرة قضيّة عدليّة موضوعها “القتل العمد مع سابقية القصد” والاحتفاظ بالمتهمين.

وارتفعت، الأحد، حصيلة وفيات حالات التسمم بمشروبات كحولية محلية الصنع تحمل مواد سامة بمنطقة القصبة من معتمدية سيدي مخلوف بولاية مدنين، الى 4 وفيات في ما ارتفعت حالات الانعاش الى 11 حالة، موزعة بين 5 حالات بالمستشفى الجامعي بمدنين و4 حالات بمركز المساعدة الطبية بالعاصمة وحالة بالمستشفى الجهوي بجرجيس وأخرى بمستشفى تطاوين، وفق المدير الجهوي للصحة، سمير مرزوق.

وأضاف مرزوق أن عدّة حالات لازالت تحت المراقبة الطبية، مع استقبال حالات جديدة منذ مساء السبت وحتى، الأحد، بالمستشفى المحلي بسيدي مخلوف، تتواصل عملية نقلها الى مؤسسات صحية اخرى. وبين أنّ إجمالي عدد الاصابات، التّي تعرّضت الى حالة التسمم، وصل الى 45 حالة، دون اعتبار حالات وفدت الى المستشفى المحلي بسيدي مخلوف وغادرت بمحض ارادتها، رغم ان كل حالة تستوجب البقاء تحت المراقبة 48 ساعة على الاقل.

وتواصل خلية الازمة، التّي تشكلت للغرض، انعقادها لمتابعة الوضع وتنسيق عمليات نقل المصابين بين مستشفيات الجهة وتونس العاصمة.

يذكر أنّ معتمدية سيدي مخلوف، استفاقت فجر أمس، السبت، على فاجعة تسمّم مجموعة من الأشخاص بعد تناولهم مشروبات كحولية محليّة الصنع احتوت على موّاد سامة، ما انجر عنه تسجيل حالات وفاة واصابات متفاوتة الخطورة، منها عدّة حالات وصفت “بالحرجة”.