عاجل/ فقدان 40 تونسيا شاركوا في “حرقة” منذ قرابة أسبوع.. وعمليات البحث متواصلة

افادت الادارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ اليوم الثلاثاء 16 جانفي 2024، ان وحداتها تواصل عملية البحث عن مفقودين من الجنسية التونسية، أبحروا خلسة من سواحل صفاقس في اتجاه ايطاليا، وذلك خلال الليلة الفاصلة بين يومي 10 و 11 جانفي.

واضافت ادارة الحرس، ان المجموعة تعد حوالي 40 شخصا أصيلي ولاية صفاقس.

واكدت ادارة الحرس، انه وبناءا على تقدم أهالي بعض المشاركين في عملية الهجرة السرية للمركز البحري بصفاقس للابلاغ عن فقدان الصلة بأبنائهم، تم تسخير جميع الوحدات الميدانية التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط وإقليم الحرس الوطني بصفاقس من زوارق، خوافر، طوافات معززة بدوريات ساحلية، دوريات جوية باستعمال الطائرة العمودية، إلى جانب التنسيق مع الوحدات الميدانية لجيش البحر وذلك للقيام بعملية بحث بكافة الفضاءات البحرية والشريط الساحلي المتاخم لولاية صفاقس والمهدية.