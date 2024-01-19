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حريق هائل في واحة قابس

2024/01/19 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, حوادث و قضايا

تمكّن أعوان الحماية بقابس، اليوم الجمعة 19 جانفي 2024 من إخماد حريق هائل نشب باحدى المستغلات الفلاحية بواحة قابس الوسطى، وذلك وبعد مجهودات إطفاء دامت قرابة 4 ساعات.
وتمكن الأعوان من محاصرة النيران والحيلولة دون انتشارها الى المستغلات الفلاحية المجاورة، ومن إجلاء عدد من رؤوس الماشية والدواجن لحمايتها من النيران.
وأتى الحريق على مساحة قدّرتها مصالح الحماية المدنية بـ4 آلاف متر مربع، وانحصرت الأضرار في 22 أصلا من النخيل وبعض الأشجار ومساحات من الأعشاب الجافة.
ويضاف هذا الحريق إلى العديد من الحرائق التي نشبت بعدد من واحات الجهة وخاصة منها واحة قابس والتي تكرّرت بمدخلها الشمالي الحرائق التي يرجح البعض أنها في الغالب متعمدة والغاية منها تحويل المستغلات الفلاحية المجاورة لهذا المدخل الى بناءات، وهو ما تبيّنه البناءات الموجودة على يمين ويسار هذا المدخل والتي حلت محل النخيل والأشجار المثمرة والحناء.

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