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اصلاح المالية العمومية محور مجلس وزاري مضيق

2024/01/22 أهم الأخبار, تونس, سياسة

أشرف رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، صباح اليوم الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق حول تقرير تخطيط الإصلاحات المتعلقة بالتصرف في المالية العمومية، بحضور وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، منير بن رجيبة.
ويندرج هذا التقرير في إطار برنامج الإصلاحات للحكومة التونسية، حيث قامت وزارة المالية بعرض تقرير تخطيط الإصلاحات المتعلقة بالتصرف في المالية العمومية، وبرنامج عمل لتكريس الإصلاحات ذات الأولوية تضمن خمس محاور استراتيجية أساسية وهي :
التحكم في النفقات العمومية.
تعبئة موارد الميزانية.
تطوير النظام المحاسبي للدولة والتصرف في الخزينة.
تحسين التصرف في الموارد البشرية.
تطوير النظام المعلوماتي لإدارة المالية العمومية.

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