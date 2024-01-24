وزيرة المالية: 2024.. ستكون سنة التصدّي للاقتصاد الموازي

أكدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ان سنة 2024، ستكون سنة التصدي للاقتصاد الموازي بامتياز وادماجه في الاقتصاد المنظم.

واضافت الوزيرة، خلال ملتقى حواري لهيئة الخبراء المحاسبين بعنوان “قراءة تحليلية لقانون المالية لسنة 2024″، الاربعاء، بالعاصمة، ان الوزارة عملت على بعث لجنة تضم مختلف الاطراف المتدخلة، بغاية القضاء على هاته الظاهرة والحفاظ على الموارد الخاصة بالدولة والتعويل على الذات وارساء العدالة الجبائية.

وتابعت الوزيرة:”لو اردنا فعلا التعويل على الذات، يتعين علينا تشريك كافة الاطراف، وعلى الجميع تحمل العبئ الجبائي”.

وشددت في ذات السياق، على ان القطاع المنظم لا يمكن ان يواصل تمويل موارد الدولة بمفرده، مشددة على ان الوزارة ملتزمة بمواصلة الانخراط في تمشي “التعويل على الذات”، بغاية السيطرة على المالية العمومية والحفاظ على تعهداتها.

واضافت نمصية، في هذا الشان، ان الوزارة بصدد صياغة مشروع اصلاح شامل يستجيب الى تحديات المرحلة الراهنة وسيعطي الاولوية المطلقة للمواطنين خاصة الفئات المتوسطة والهشة بهدف حمايتها وخلق الثروات وتحسين الاستثمار.

الجوهرة