عاجل/ أغلبهم نساء وأطفال: 14 شهيدا في مجزرة جديدة للكيان الصهيوني وسط غزة..

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد 14 شخصا وإصابة آخرين، أغلبهم نساء وأطفال مساء امس الخميس، في قصف إسرائيلي استهدف وسط قطاع غزة.

ووفق مصادر طبية في غزة فقد قتل 3 أشخاص، بينهم طفلة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة الزوايدة، فيما قتل 11 آخرون جراء غارة على منزل غرب مخيم النصيرات، وسط القطاع، تسببت أيضا بوقوع إصابات، كما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

كما تعرض محيط مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، لقصف مدفعي عنيف، بالتزامن مع إطلاق المُسيّرات الإسرائيلية النار بكثافة صوب ساحات ومباني المجمع.