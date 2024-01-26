كأس إفريقيا للأمم/ الاتحاد الفرنسي يرفض طلب كوت ديفوار بشأن إعارة رونار..

أكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أمس الخميس أن المدرب الحالي لمنتخب فرنسا للسيدات هيرفيه رونار لن يشغل بالاعارة منصب مدرب المنتخب الوطني لكوت ديفوار.

وذكرت تقارير صحفية أن رونار الذي يربطه عقد بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم، “لن يذهب إلى بطولة أمم إفريقيا” بهدف إنقاذ مشوار مستضيف كأس أمم إفريقيا حتى نهاية البطولة القارية.

وأضاف المصدر ذاته أن الاتحادين الفرنسي والإيفواري ناقشا هذه الإعارة غير المسبوقة، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن رونار.

ويتمتع رونار (55 عاما) بخبرة واسعة في إفريقيا، حيث سبق له أن قاد منتخب “الفيلة” للفوز بلقب البطولة القارية عام 2015.

كما توج المدرب الفرنسي بلقب المسابقة القارية مع المنتخب الزامبي أيضا عام 2012، بالاضافة الى الإشراف على المنتخب الوطني المغربي خلال الفترة ما بين 2016 و2019.

وتعاقد رونار مع الاتحاد الفرنسي لقيادة المنتخب الوطني للسيدات حتى الألعاب الأولمبية هذا الصيف بعدما أشرف على المنتخب السعودي في مونديال قطر.

وكان الاتحاد الإيفواري قد أعلن الأربعاء الماضي، الاستغناء عن مدربه الفرنسي جان-لوي غاسيه بسبب النتائج السيئة، خصوصا بعد الهزيمة أمام غينيا الاستوائية 0-4 في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الاولى.