هذا موقف الولايات المتحدة من قرار محكمة العدل بشأن الحرب في غزة..#خبر_عاجل

قالت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في قطاع غزة ، ينسجم مع رؤية واشنطن بأن “إسرائيل” لها الحق في اتخاذ إجراء وفقا للقانون الدولي .

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، “لا نزال نؤمن بأن مزاعم الإبادة الجماعية بلا أساس، ونلاحظ أن المحكمة لم تخلص إلى نتيجة حول الإبادة الجماعية ، أو تدع إلى وقف إطلاق النار في حكمها، وأنها دعت إلى الإفراج غير المشروط والفوري لجميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس”.

وأمرت محكمة العدل الدولية “إسرائيل” اليوم الجمعة، بمنع أعمال الإبادة الجماعية للفلسطينيين وبذل المزيد لمساعدة المدنيين رغم أنها لم تصل إلى حد المطالبة بوقف إطلاق النار.