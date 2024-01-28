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تفكيك شبكة دولية مختصة في التوسّط لعمليات الاجتياز البرية والبحرية

2024/01/28 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت دورية تابعة للوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بصفاقس، معززة بالوحدات الاستعلاماتية بإدارة الاستعلامات والأبحاث، من تفكيك شبكة دولية مختصة في تهريب الأشخاص من دولة مجاورة باتجاه ولاية صفاقس وإيوائهم على مراحل والتوسط لفائدتهم للمشاركة في عمليات الإبحار خلسة.
وجاء في بلاغ صادر مساء اليوم الأحد عن الإدارة العامة للحرس الوطني، أنه تم أيضا ضبط 13 شخصا أجانب متواجدين بأحد المنازل بالجهة.
وقد أذنت النيابة العمومية بعد مراجعتها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. وأشار بلاغ الحرس الوطني، إلى أن هذه العملية تندرج في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية وإثر عمل استعلامي دقيق من قبل الوحدات الاستعلاماتية بمنطقة الحرس الوطني بصفاقس.

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