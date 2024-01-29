النيابة تحقّق في نفوق عشرات الأغنام التابعة لديوان الأراضي الدولية لأسباب مجهولة!

تولّت النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2 فتح محضر بحث في حادثة نفوق عدد هام من الأغنام التابعة لديوان الأراضي الدولية بالنفيضة، حسب تأكيد مصدر قضائي لموزاييك.

وتمّ تكليف فرقة الأبحاث العدليّة للحرس الوطني بالنفيضة بالبحث في ملابسات الواقعة.

من جهته، أوضح محمد دلدول مدير المركّب الفلاحي الصناعي بالنفيضة لموزاييك، أنّ الواقعة جدّت مساء أمس بإعلام عدد من الرعاة مراقب الضيعة بنفوق عدد من الأغنام لأسباب مجهولة.

وأضاف أنّه وقع إشعار الطبيب البيطري الذي قام بمعاينة الأغنام واتخاذ الإجراءات اللازمة في الإبّان غير أنّه في الأثناء تزايدت حالات النفوق إلى أن وصلت 85 حالة.

وقد تحوّل اليوم الإثنين كلّ من الرئيس المدير العام لديوان للأراضي الدولية ووالي سوسة نبيل الفرجاني ومندوب الفلاحة محمد العبيدي إلى المركّب حيث قاموا معاينة الأغنام والاستفسار عن بعض المواضيع.

المصدر: موزاييك آف آم