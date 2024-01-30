صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي في 2024 و 2025

أعلن صندوق النقد الدولي، أنه رفع توقعاته للنمو العالمي لعام 2024 إلى 3.1 في المائة ، وبنسبة 3.2 في المائة في 2025، مشيرا إلى “صمود” الاقتصادات المتقدمة والناشئة الرئيسية حول العالم.

وذكر الصندوق في البيانات المحدثة من تقريره السنوي حول الاقتصاد العالمي، والذي نشر اليوم الثلاثاء ، أنه يتوقع نموا بنسبة 3.1 في المائة هذا العام، مقارنة بزيادة 2.9 في المائة ، كانت متوقعة في تقرير سابق نشر في أكتوبر الماضي .

وأضاف، أن التوقعات للفترة 2024 – 2025 تظل مع ذلك دون المتوسط التاريخي البالغ 3.8 في المائة (للفترة 2000 – 2019 )، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية، التي حددتها البنوك المركزية لمكافحة التضخم، وسحب الدعم المالي في سياق ارتفاع الديون، الذي يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي، وانخفاض نمو الإنتاجية الأساسية.

وأبرزت المؤشرات الاقتصادية الصادرة من واشنطن أن التضخم آخذ في الهبوط بوتيرة أسرع من المتوقعة في معظم المناطق، مع تراجع حدة المشاكل على جانب العرض وتشديد السياسة النقدية.

وحسب المؤشرات الواردة في التقرير، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم الكلي العالمي إلى 5.8 في المائة خلال عام 2024 قبل أن يتراجع إلى 4.4 في المائة في عام 2025.

وأشار التقرير إلى تضاؤل احتمالية الهبوط الاقتصادي العنيف، فضلا عن توازن المخاطر على النمو العالمي إلى حد كبير، في ظل تباطؤ معدل التضخم، والنمو المطرد.