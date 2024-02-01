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استعداد شركة الورق لتوفير حاجيات صناعة الكتاب والكراس المدعم: محور مجلس وزاري مضيّق

2024/02/01 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, تونس, سياسة

أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشاني صباح اليوم الخميس غرة فيفري 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق خصّص للإعداد للعودة المدرسية 2024-2025 وذلك بحضور وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ووزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب، ووزير التربية محمد علي البوغديري.
واستهل رئيس الحكومة الجلسة بالتأكيد على ضرورة توفير كل الظروف الملائمة والإستعداد الأمثل على الصعيد التنظيمي والمالي واللوجستي بهدف إنجاح السنة الدراسية القادمة.
وتناول المجلس الحاجيات الوطنية من الورق لتأمين العودة المدرسية القادمة في أحسن الظروف، بالإضافة إلى مدى استعداد الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق للاضطلاع بدورها في توفير كافة الحاجيات لصناعة الكتاب المدرسي والكراس المدرسي المدعم.

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