الخارجية الفلسطينية تؤكد غياب مبررات للفشل الدولي في فرض وقف لإطلاق النار في غزة

أكدت الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، أن الفشل الدولي في فرض وقف لإطلاق النار في غزة غير مبرر، لافتة إلى إدانتها لاستمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خاصة في مناطق وسطه وجنوبه، وحشر أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني في تلك المناطق، معربة عن إدانتها لانتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين وجرائمهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتقطيع أوصال الضفة الغربية، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية، والاستفراد بالقدس المحتلة، وتعميق عمليات فصلها عن محيطها الفلسطيني، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي بحق الفلسطينيين.

وشددت على أن الحكومة الصهيونية لا تعير أي اهتمام للقرارات والمطالبات والمناشدات الدولية لحماية المدنيين، ووقف إطلاق النار في غزة.

يذكر أن الاحتلال يواصل عدوانه غير المسبوق على قطاع غزة، منذ 118 يوما، متسببا باستشهاد ما يزيد على 27 ألف شخص، وإصابة أكثر من 66 ألفا آخرين.