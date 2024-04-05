رئيس قسم لجراحة الأطفال بمستشفى عمومي يحذّر من الختان بالليزر



حذّر الدكتور لسعد سحنون، رئيس قسم جراحة الأطفال بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة وأستاذ بكلية الطب، من استعمال تقنية “الليزر” في عملية ختان الأطفال.

وأكد الدكتور، في تصريح لاذاعة “الجوهرة أف أم” اليوم الجمعة، أن استخدام هذه الطريقة قد تسبب في عدد من الحالات بحروق للأطفال، كما أسفرت الطرق التقليدية عن مخلفات خطيرة أدت في بعض الأحيان إلى الوفاة (حصول نزيف).

وأوضح أن الطبيب الجرّاح الذي له خبرة هو الوحيد الذي بإمكانه القيام بهذه العمليات، تحت إشراف مُبنّجين و في مكان معقّم (داخل مستشفى او مصحة) حفاظا على سلامة الأطفال وحماية لهم من أي تعكرات قد تطرأ.

ونصح الدكتور سحنون الأولياء بأن أفضل سنّ للقيام بعملية الختان هو بين سنة و3 سنوات