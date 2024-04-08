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الاحتفاظ بممثل مشهور من اجل السكر الواضح واحداث الهرج بالطريق العام

2024/04/08 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

أذنت النيابة العمومية ببنزرت صباح اليوم الاثنين 8 افريل 2024، بإحالة شاب بحالة احتفاظ على انظار قاضي الناحية من اجل جريمة السكر الواضح والتشويش بالطريق العام.
وتعود اطوار القضية الى الليلة الفاصلة بين السبت والاحد 6 و7 افريل 2024 ، حيث تدخلت الوحدات الامنية التابعة لمنطقة الامن الوطني ببنزرت المدينة على إثر خلاف حصل بين شخصين بالطريق العام ليكتشف اعوان الامن ان أحدهما، وهو ممثل معروف، كان بحالة سكر واضح وكان في حالة هيجان جراء تأثير الكحول، حسبما افاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بنزرت سيف الدين العبيدي.
واذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به من اجل السكر الواضح واحداث الهرج والتشويش بالطريق العام .

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