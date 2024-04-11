تكدست جراء الرياح: ازالة الرمال العالقة بهذه الطريق الوطنية

تدخل أمس أعوان فرع الجسور والطرقات بالمطوية التابع للادارة الجهوية للتجهيز والاسكان بقابس بالمعدات الثقيلة لازالة كثبان الرمال التي تكدست بالطريق الوطنية رقم 15 على مستوى معتمدية منزل الحبيب في أعقاب الرياح التي شهدتها الجهة

وامتدّ هذا التدخل من النقطة الكلومترية عدد 34 الى النقطة عدد 37 وقد تم القيام به بشكل عاجل بالنظر لما تمثله تلك الرمال من خطورة على مستعملي الطريق الوطنية رقم 15 التي تربط بين ولايتي قابس وقفصة وهي من الطرقات التي تشهد حركية مرورية كبيرة خاصة في المناسبات الدينية والوطنية ومن بينها عيد الفطر المبارك، وفق ما أكّده اليوم مصدر مسؤول من الادارة الجهوية للتجهيز بقابس لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.