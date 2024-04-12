عاجل/ تحذير: انقطاع هذه الطرقات بسبب الأمطار..

تدخلت الإدارة الجهوية للتجهيز بقبلي فرع دوز اليوم الجمعة 12 أفريل 2024 لرفع الرمال على مستوى الطريق الوطنية عدد 20 الرابطة بين معتمدية دوز ومطماطة بواد الرمل.

ونشرت الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان بقبلي على صفحتها الرسمية بلاغا تعلن فيه عن انقطاع حركة المرور على مستوى مسلك أم الشياه في اتجاه قصر غيلان- معتمدية دوز (pk26+400 )وادي زمرتن و على مستوى وادي بو الخشب ن.ك 59 بسبب ارتفاع منسوب المياه المتأتية من الامطار التي هطلت صباح اليوم.

وأكدت الادارة الجهوية للتجهيز ان الاليات اللازمة للتدخل موضوعة على عين المكان لتنظيف مجري الوديان بعد انخفاض منسوب المياه.