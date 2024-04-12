إقتلاع 124 كلم من “طوابي الهندي” في هذه الولاية بعد تفشي الحشرة القرمزية

مهندسون صينيون يعربون عن استعدادهم لاستكمال أشغال ملعب المنزه

عاجل/ تسمية سامية بربكي رئيسة مديرة عامة لمصنع الحلفاء والورق

عاجل/ حكومة الإحتلال تطلب من وزاراتها الاستعداد لهجوم إيراني هذه الليلة

عاجل/ تحذير: انقطاع هذه الطرقات بسبب الأمطار..

2024/04/12 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

تدخلت الإدارة الجهوية للتجهيز بقبلي فرع دوز اليوم الجمعة 12 أفريل 2024 لرفع الرمال على مستوى الطريق الوطنية عدد 20 الرابطة بين معتمدية دوز ومطماطة بواد الرمل.

ونشرت الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان بقبلي على صفحتها الرسمية بلاغا تعلن فيه عن انقطاع حركة المرور على مستوى مسلك أم الشياه في اتجاه قصر غيلان- معتمدية دوز (pk26+400 )وادي زمرتن و على مستوى وادي بو الخشب ن.ك 59 بسبب ارتفاع منسوب المياه المتأتية من الامطار التي هطلت صباح اليوم.

وأكدت الادارة الجهوية للتجهيز ان الاليات اللازمة للتدخل موضوعة على عين المكان لتنظيف مجري الوديان بعد انخفاض منسوب المياه.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn