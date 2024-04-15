خالد عبيد: ”هجوم إيران أسقط أسطورة إسرائيل التي لا يمكن لأيّ قوّة أن تطالها..”

قال الباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية الدكتور خالد عبيد، اليوم الإثنين، إن “العالم الآن يعيش منعرجا حقيقيا يتمثل في حدثين أساسيين وهما 7 أكتوبر 2023 و 13 أفريل 2024 ، مشددًا على أن “هجوم إيران أسقط اسطورة أنه لا يمكن لأي قوة في الأرض أن تطال إسرائيل وأنه قادر على أن يحمي أرضه من أي إعتداء كان”.

وأوضح عبيد، في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام، أن “الإستراتيجية الإيرانية تمثلت في إرسال الكثير من الطائرات المسيرة والصواريخ من أجل استنزاف واستهداف القبة الحديدية التي تحاول اسرائيل حماية نفسها ومجالها من خلالها، ثم مرور ما يتمكن من المرور لتحقيق الهدف”.

وأضاف عبيد ان “المعطيات الحالية بينت أنه لم يتحقق الكثير في هذه العملية، لكن ما قامت به كسرت حاجزا كبيرا يتمثل في أن اسرائيل غير قادرة على أن تحمي نفسها وأنه أصبح لديها هشاشة كبيرة وصارت عبئًا على الدول الكبرى التي وضعتها في قلب الوطن العربي”.