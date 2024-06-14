احتراق 61 هكتارا من الحبوب في هذه الولاية

سجلت ولاية باجة منذ غرة ماي 16 حريقا بمزارع الحبوب على مستوى الولاية، ما تسبب في احتراق محصول 61 هكتارا من هذه المزارع، وذلك حسب ما كشفه المدير الجهوي للحماية المدنية بباجة العميد معز بن خليفة في تصريح لموزاييك.

وأكد ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية التي وجب اتخاذها تزامنا مع انطلاق عملية الحصاد وأهمها توفر جرار بالمحراث وخزان مياه وقوارير إطفاء اثناء عملية الحصاد.

كما يتوجب حراثة محيط قطعة الأرض قبل انطلاق عملية الحصاد، وتقسيم القطع ذات المساحات الكبرى إلى قطع صغرى عن طريق الحراثة ،وبذلك يقع التقليص من الأضرار عند اندلاع حريق قبل وصول الحماية المدنية او إدارة الغابات.

وفي هذا الصدد أكد توفير كافة معدات الإطفاء بكافة معتمديات الولاية قصد تقليص اجال التدخل .

وفي سياق متصل، أفاد العميد معز بن خليفة انه وبإذن من القيادة تم تخصيص طائرة “درون” لفائدة فريق الوحدة المختصة للحماية المدنية، وقد قامت هذه الطائرة بعديد الطلعات وحددت الأماكن ذات الخطورة من غابات وحقول ومصبات فلاحية ومسالك، وهو ما مكن من اعداد دراسة شاملة تم عرضها على اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث قصد اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بهدف الحد من أسباب الحرائق.

وأشار إلى خطورة مصبات الفضلات العشوائية المنتشرة في كافة معتمديات الولاية ومنها المتاخمة لمزارع الحبوب في التسبب في اندلاع الحرائق، حيث تم تسجيل 42 حريقا بهذه المصابات.