عاجل/ حُكم بالسّجن مع تأجيل التنفيذ ضد هذا الوزير الأسبق

كشف وزير أملاك الدولة الأسبق حاتم العشي، عبر تدوينة على فيسبوك اليوم الجمعة 14 جوان 2024، عن صدور حكم جناحي عن المحكمة الابتدائية بتونس يقضي بسجنه 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ في قضية تضارب المصالح.

وأكد العشي أنه سيستأنف الحكم لأنه لم يرتكب أي خطأ وأنه يستحق الحكم بعدم سماع الدعوى، وفق تقديره.

يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كان قد قرّر، في جانفي الماضي، إحالة وزير أملاك الدولة الأسبق حاتم العشي على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمته من أجل شبهات فساد في ملف مشروع ”مدينة تونس الرياضية”.

