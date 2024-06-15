مجموعة السّبع تؤيد مقترح بايدن بوقف إطلاق النار في غزة

قال قادة مجموعة السبع، في مشروع البيان الختامي للقمة المنعقدة في إيطاليا، إنهم موحَّدون في تأييد الاتفاق المقترح الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح جميع المحتجزين، ودعوا إلى السماح لوكالات الأمم المتحدة، ومن بينها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالعمل بدون عائق في القطاع.

وأضاف البيان أن الدول السبع ترحب بقرار مجلس الأمن وتجدد دعوتها لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى قبول اقتراح وقف إطلاق النار وتنفيذه بالكامل.

كما دعت المجموعة في البيان كل الأطراف إلى اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لحماية أرواح المدنيين، ودعت الاحتلال إلى الامتثال الكامل للقانون الدولي في جميع الظروف.