حجز 1380 لترا من الزيت المدعم لدى تاجر جملة بهذه الجهة

أكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، أن مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت تمكنت يوم أمس الجمعة 14 جوان 2024، بالتنسيق مع منطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة ومركز الأمن الوطني بتينجة من حجز 1380 لترا من الزيت النباتي المدعم لدى أحد تجار جملة للمواد الغذائية بتينجة و ذلك بعد أن تبين أنه يتلاعب بهذه المادة المدعمة من خلال الترفيع في أسعار بيعها مقابل إصدار فواتير غير مطابقة للواقع لبعض تجار المواد الغذائية بالتفصيل، وذلك في إطار التصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربات.

وأضافت وزارة التجارة أنه تم تحرير مخالفة اقتصاديه من أجل الإتجار في مادة مدعمة بطرق تخالف التراتيب الجاري بها العمل وإعادة ضخ هذه الكميات بالمسالك القانونية في انتظار تأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة.

وبينت الوزارة أنه بالنظر لخطورة هذه التجاوزات تم اتخاذ عقوبة إدارية إضافية تتعلق بمنع هذا التاجر من التزود بمادة الزيت المدعم.

كما تم في نفس السياق منع تاجر جملة ٱخر من التزود بمادة الزيت المدعم بمنزل بورقيبة بعد أن تبين على إثر تعميق الأبحاث وأن هذا الأخير يتولى ترويح هذه المادة خارج المسالك القانونية وإصدار فواتير غير قانونية.

ولا تزال الأعمال جارية لتحديد الكميات التي تم التفويت فيها بصفة غير قانونية.