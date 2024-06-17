تنس – انس جابر تحافظ على مركزها العاشر عالميا وتواجه الصينية وانغ في مستهل مشوارها ببطولة برلين

حافظت التونسية انس جابر على مركزها العاشر عالميا في التصنيف الجديد للاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين.

وكانت انس جابر خاضت خلال الاسبوع الماضي منافسات بطولة نوتينغهام الانقليزية ذات 250 نقطة على ملاعب معشبة وخرجت من الدور ربع النهائي اثر هزيمتها أمام التشيكية كارولينا بليسكوفا التي تقدمت الى المركز 42 عالميا بمجموعتين لواحدة.

ولم يطرأ اي تعديل على المراتب العشر الأولى في التصنيف العالمي الجديد اذ بقيت البولونية ايغا شفيونتيك في الصدارة متبوعة في المركز الثاني بالامريكية كوكو غوف وفي المركز الثالث بالبيلاروسية ارينا سابالينكا وفي المركز الرابع بالكازاخستانية ايلينا ريباكينا وفي المركز الخامس بالامريكية جيسيكا بيغولا وفي المركز السادس بالتشيكية ماركيتا فوندروزوفا وفي المركز السابع بالفرنسية ياسيمن باوليني وفي المركز الثامن بالصينية كينوين زهينغ وفي المركز التاسع باليونانية ماريا ساكاري وفي المركز العاشر بالتونسية انس جابر.

وتخوض انس جابر هذا الاسبوع بطولة برلين للتنس ذات 500 نقطة التي تقام على ملاعب معشبة بمجموع جوائز مالية قدرها 823 الف دولار، وستستهل مشوارها غدا الثلاثاء بملاقاة الصينية وانغ كزينيو المصنفة 40 عالميا والصاعدة من دور التصفيات التمهيدي.

وسبق لانس جابر ان توجت بلقب بطولة برلين عام 2022 بفوزها في النهائي على السويسرية بيليندا بينسيش.