عاجل/ نابل: مداهمة منازل معدّة لزراعة “الماريخوانا” (صور)

عاجل/ “CNSS”: وافقنا على 80% من مطالب القروض

عاجل/ معركة بين مهاجرين افارقة تنتهي باحالة شخصين على الانعاش

البيت الأبيض يلغي اجتماعا رفيع المستوى مع إسرائيل حول إيران..#خبر_عاجل

عاجل/ معركة عنيفة بين مهاجرين افارقة بجرجيس: النيابة تتدخّل وهذا ماقرّرته

2024/06/19 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا


نشبت اليوم الاربعاء، في مدينة جرجيس من ولاية مدنين، معركة عنيفة بين مجموعة من المهاجرين الافارقة من جنوب الصحراء، تم خلالها استعمال اسلحة بيضاء ما ادى الى اصابة اثنين منهم واحالتهما الى الانعاش.
ومن جهتها، تدخلت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدنين، واذنت بإخلاء عمارة بجرجيس متكونة من 4 طوابق بعد المعركة المذكورة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدنين لسعد الحُر في تصريح لاذاعة ديوان أف أم أن السكان المقيمين بمحيط العمارة طالبوا باخراجهم وتحويلهم إلى مكان آخر وهو ما تم وذلك حفاظا على السلم الاجتماعي بالجهة، وفق تعبيره.
هذا وتتواصل الأبحاث بخصوص الواقعة وفق الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بمدنين مع استدعاء صاحب العمارة

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn