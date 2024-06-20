هذه حقيقة قرصنة الصفحة الرسمية لوزارة التربية على الفيسبوك..

كشف مدير الإعلام والاتّصال بوزارة التربية، منذر عافي اليوم الخميس اسباب اختفاء الصفحة الرسمية لوزارة التربية على منصّة فيسبوك منذ تعيين وزيرة التربية الجديدة سلوى العباسي، نافيا تعرّض الصفحة لأي عملية قرصنة .

وأوضح منذر عافي في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام، انه تم وضع خطة اتصالية واعلامية في اطار رؤية كاملة اتصالية لوزيرة التربية سيتم بمقتضاها تهيئة الصفحة من جديد واعادة نشرها على منصة فيسبوك وستكون متكاملة وشاملة لكل الاشكال الاتصالية وتتضمّن راديو واب وتلفزة تربوية ونشرية تحتوى على كل ما يتعلق بالمنظومة التربوية ومستجداتها.

واضاف انه يتم حاليا اعتماد موقع واب الوزارة بخصوص البلاغات والمستجدات في انتظار اعادة نشر الصفحة على فيسبوك بحلة جديدة ، وفق تعبيره.