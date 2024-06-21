تسريبات بصوته من هاتفه عن شيرين وأهلها..حسام حبيب يهدد..

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بتسريبات صوتية للفنان المصري حسام حبيب يتحدث فيها عن طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب وأسرتها.

وفي أول تعليق له، كشف حبيب حقيقة التسريبات من هاتفه عبر مواقع التواصل، قائلاً في رسالة صوتية نشرها موقع “ET بالعربي”: “أنا مصرحتش بالكلام. دي حاجات تسربت من موبايلي عن طريق السرقة”.

كما أكد أنه سيتقدم ببلاغ ضد من قام بالسرقة، محذراً من تداول تلك التسجيلات، مضيفاً: “محتوى الموضوع أن أخوها مضى توكيل بأثر رجعي أنه يتنازل عن السوشيال ميديا بتاعة شيرين بدون علمها، التوكيل ملغي، وده اتقدم به بلاغ رسمي للنائب العام.. وأنا مبقولش كلام مرسل أو اتهامات مش موجودة”.

فيما أردف: “لكن شيرين مقدمة بلاغ عن طريق المحامي ياسر قنطوش وأعتقد الناس بدل ما تهاجم المفروض تفهم مين السبب في منع شيرين النهار ده من التواصل مع جمهورها، وإنها تنزل أغاني جديدة”، وفق وسائل إعلام مصرية.

أتى ذلك بعد تسريب رسائل صوتية لحسام حبيب وصديق مقرب له، هي حقيقية لكن قديمة، إلا أنها سرقت من هاتفه ونُشرت على منصات التواصل، حسب مواقع مختصة بأخبار الفن.

وتحدث حبيب في التسريبات الصوتية، عن قيام أسرة شيرين باستغلالها، وقيام شقيقها ببيع منصاتها الرسمية عبر وسائل التواصل بتوكيل مُلغى.

العربية نت