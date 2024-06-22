ارتفاع عدد شهداء مجزرة الاحتلال الصهيوني في مخيم الشاطئ إلى 40 شهيدا…

ارتفع عدد شهداء قصف الاحتلال الصهيوني لعدد من الأحياء السكنية في مدينة غزة إلى 40، إضافة إلى عشرات الإصابات.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن المتحدث باسم الدفاع المدني: “أن جيش الاحتلال قصف منذ ساعات عدة بنايات سكنية مأهولة بالسكان والنازحين في أحياء غزة، ما أدى إلى استشهاد 40 مواطنا ببينهم أطفال ونساء، وعشرات الإصابات، ووجود مفقودين تحت الأنقاض”.

وأضاف: “طائرات الاحتلال الحربية دمرت بنايات سكنية في مخيم الشاطئ، وحي التفاح، وحي الشجاعية، وحي الزيتون بمدينة غزة”.

ولفت إلى أن طواقم الدفاع المدني والإنقاذ “تعمل منذ ساعات الصباح على البحث عن مفقودين تحت أنقاض البنايات والمنازل المدمرة بإمكانيات محدودة”.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37551 مواطنا، وإصابة 85911 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.