94 طفلا من مكفولي وزارة الأسرة يجتازون الباكالوريا بنجاح

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ نجاح 85 من بين مكفوليها من التلاميذ بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة ومركبّات الطفولة بمختلف ولايات الجمهوريّة في الدورة الرئيسية من امتحانات الباكالوريا.

تحصّل التلميذ علاء الدين بوقارص شعبة علوم تجريبية وهو من أبناء مركب الطفولة بسيدي مخلوف من ولاية مدنين على أحسن معدّل 17.17 من 20.

وبلغ عدد الناجحين في الباكالوريا من مكفولي الوزارة بقرى الأطفال س و س 9 متفوّقات ومتوفوّقين.

وقد اجتاز 296 طفلا من مكفولي الوزارة الدورة الأولى من امتحان الباكالوريا وبلغت نسبة النجاح حوالي 30 بالمائة وعدد المؤجلين إلى دورة التدارك 92.

وقالت وزارت المرأة والطفولة وكبار السنّ أنّ أغلب الناجحين حققوا معدلات مرضية تجاوزت 12/ 20 اي قريب من الحسن وكذلك 14/20 اي ملاحظة حسن، مع الإشارة إلى أن أغلب المؤجلين قريبون من المعدل وبإمكانهم الالتحاق بركب الناجحين في دورة المراقبة.

وكانت وزارة الأسرة قد أمنت بالشراكة مع الجمعيّة التونسيّة لجودة التعليم حصص مكثّفة للدعم والمراجعة عبر منصة التدريس عن بعد “منصّة ناجحون” لفائدة 310 تلميذا مكفولا من مختلف المستويات التعليمية من بينهم 96 تلميذا من المراكز المندمجة للشباب والطفولة و207 تلميذا من مركبات الطفولة و 7 تلاميذ من قرى الأطفال س وس.