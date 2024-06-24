قابس: تسجيل نسبة نجاح بـ49.59 بالمائة في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا

بلغت النسبة العامة للنجاح في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا بولاية قابس 49.59 بالمائة، وفق ما أفاد به، اليوم الاثنين، المندوب الجهوي للتربية، علي المسعدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وحلت المندوبية الجهوية للتربية بقابس حسب هذه النسبة في النجاح في المرتبة الـ12، وهي نفس المرتبة التي تحصلت عليها في الدورة الرئيسية لباكالوريا السنة الفارطة، مع تسجيل تحسن ملحوظ في نسبة النجاح التي ارتفعت من 41.25 بالمائة خلال السنة الماضية الى 49.59 خلال هذه السنة.

وتم تسجيل أفضل نسبة نجاح على مستوى المعاهد بالمعهد النموذجي بقابس والذي بلغت نسبة النجاح العامة فيه 100 بالمائة، كما تم تسجيل أعلى معدّل على المستوى الجهوي بهذا المعهد بتحصل التلميذ شاهين الطرابلسي من شعبة الرياضيات على معدّل 19.32.

أما بالنسبة لأفضل نسبة نجاح على مستوى الشعب العلمية فقد كان الامتياز لشعبة الرياضيات التي بلغت النسبة النجاح فيها 77.38 بالمائة، تلتها شعبة الرياضة بنسبة 74 بالمائة، فشعبة علوم التقنية بنسبة 49.64 بالمائة، فشعبة الاقتصاد والتصرف بنسبة 43.77 بالمائة، فشعبة علوم الاعلامية بنسبة 41.14 بالمائة، فشعبة العلوم التجريبية بنسبة 36.80 بالمائة، ثمّ شعبة الآداب بنسبة نجاح عامة بلغت 35.83 بالمائة.