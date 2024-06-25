رسميا/ هذه النسبة العامة للنجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2024..#خبر_عاجل

اعلنت وزيرة التربية سلوى العباسي اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية حول نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا عن النسبة العامة للنجاح في بكالوريا 2024 على المستوى الوطني والتي بلغت هذه السنة 42.20 بالمائة مسجلة ارتفاعا مقارنة بالسنة الفارطة التي كانت في حدود 36.39 باالمائة.

وافادت الوزيرة أن الدورة الرئيسية للبكالوريا هذه السنة تميزت بزيادة في عدد المترشحين بقرابة 2000 مترشح فيما حافظ عدد المؤجلين على نفس المستوى تقريبا وتراجع عدد المرفوضين وفق تعبيرها.

وأضافت الوزيرة أنه تم تسجيل ارتفاع في نسبة الناجحين بالنسبة للبكالوريا شعبة الرياضيات التي بلغت 79.76 بالمائة مقارنة بـ72.71 بالمائة خلال السنة الفارطة كما سجلت شعبة الرياضة تحسنا ايضا في نسبة النجاح التي بلغت 72.62 مقارنة بـ70 بالمائة السنة الفارطة.

وأيضا نسبة الناجحين في البكالوريا اقتصاد وتصرف سجلت تحسنا هذه السنة حيث بلغت 50.27 بالمائة مقارنة بـ34.07 بالمائة السنة الفارطة وايضا شعبة العلوم التقنية بلغت نسبة النجاح هذه السنة 50.12 بالمائة مقارنة بـ47 بالمائة السنة الفارطة.