مسؤول بـ”الصوناد”: ”الاستحمام الأكثر تبذيرا للمياه ويجب العودة إلى استخدام الطرق التقليدية”..!!

صادم/ امرأة من تكساس حاولت إغراق طفلة في الثالثة لأنها فلسطينية الأصل..!!

الهلال الأحمر الفلسطيني: الآلاف من سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة..

انفجار صاروخ في الجو أطلقته كوريا الشمالية..#خبر_عاجل

وزارة الصحة تدعو مبدعي المشاريع الناشئة في مجال صحة الفم الى عرض مشاريعهم

2024/06/26 أخبار, المصدر مع وات

دعت وزارة الصحة الباحثين ومبدعي المشاريع الناشئة Startup في مجال صحة الفم والأسنان الى عرض مشاريعهم في هذا المجال خلال المؤتمر الوطني لصحة الفم والاسنان بالوسط المدرسي الذي ستنظمه ادارة الطب المدرسي والجامعي يوم 13 جويلية القادم.

وشددت وزارة الصحة في بلاغ لها على صفحتها على فيسبوك على ضرورة ارسال المهتمين من الباحثين ومبدعي المشاريع الناشئة طلباتهم الى البريد الالكتروني msu.ms@rns.tn عبر عرض موجز للمشروع وللباحثين (صفحة واحدة) قبل يوم 5 جويلية القادم.

وأضافت الوزارة أنه سيتم عرض أفضل المشاريع خلال المداولات العامة للمؤتمر الوطني لصحة الفم والاسنان بالوسط المدرسي.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn