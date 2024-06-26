الانتخابات الرئاسية: المصادقة على الصيغة النهائية لمشروع تنقيح قرار قواعد وإجراءات الترشح

صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال جلسة عمل عقدها اليوم الأربعاء 26 جوان 2024 بمقر الهيئة، على الصيغة النهائية لمشروع تنقيح قرار الهيئة عدد 18 المؤرخ في 4 أوت 2014 ، والمتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، على إثر مناقشتها.

وأفادت هيئة الانتخابات في بلاغ لها، بأن جلسة العمل تضمنت كذلك عرض ومناقشة أنموذج التزكيات الشعبية والنيابية.

وبيّنت أن جلسة العمل، تتنزل في إطار اللقاءات التي يجريها رئيس الهيئة فاروق بوعسكر مع مختلف هياكل وإدارات الهيئة، استعدادا للانتخابات الرئاسية القادمة، وقد حضرها بالإضافة إلى أعضاء مكتب الهيئة، المدير التنفيذي والمشرفين على الإدارة المركزية للشؤون القانونية ومراقبة الحملة والعمليات الانتخابية بالهيئة.

يُشار إلى أن مجلس الهيئة كان دعا، الإدارة المركزية للشؤون القانونية في 14 فيفري 2024، إلى إعداد مشروع نص لتنقيح القرار الترتيبي للهيئة عدد 18 لسنة 2014 ، المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية، بما يتلاءم مع أحكام الفصلين 89 و90 من دستور 2022 ، والمتمثلة في شروط الجنسيّة والسن القانونيّة والتمتّع بالحقوق المدنيّة والسياسيّة.