عاجل/ نائب بالبرلمان يكشف موعد إعادة فتح معبر رأس جدير

أكد عضو مجلس النواب و رئيس الكتلة البرلمانية لينتصر الشعب علي زغدود، انه سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من إستئناف نشاط معبر راس جدير الحدودي معليبيا، المتمثل في عودة حركة عبور المسافرين بين البلدين و في الإتجاهين، غدا الخميس على الساعة 10 صباحا بحضور وزير الداخلية التونسي ونظيره الليبي.

وبيّن النائب في تصريح لموزاييك، اليوم الاربعاء، ان هذه الخطوة جاءت إثر سلسلة من الاجتماعات صلب مجلس نواب الشعب تمت بحضور أعضاء من مجلس نواب الشعب الليبي، وبعد تدارس جملة من النقاط العالقة صلب الإتفاق المبرم بين وزير الداخلية التونسي و نظيره الليبي و بالتنسيق مع رئاسة الحكومة في البلدين بخصوص اعادة فتح المعبر.