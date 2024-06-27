عاجل/ إصابة 19 شخصا بلبنان في غارة صهيونية عنيفة على مدينة النبطية..

أعلنت السلطات اللبنانية, امس الأربعاء, إصابة 19 شخصا في غارة عنيفة لطيران الكيان الصهيوني على مدينة النبطية جنوب لبنان, والتي تبعد نحو 15 كلم عن الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفادت مصادر ميدانية في بيروت بأن الطيران الحربي الصهيوني، شن غارة جوية استهدفت مبنى شمال مدينة النبطية, مما أدى إلى إصابة 19 شخصا حتى الآن بجروح متفاوتة الخطورة, فيما سارعت سيارات الإسعاف إلى مكان المبنى لنقل المصابين إلى مستشفيات المنطقة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان ، أن الغارة نفذها الطيران الحربي الصهيوني “مستهدفا مبنى مؤلفا من طابقين في حي المشاع بالمدينة بصاروخين من نوع جو – أرض”, مشيرة إلى أن هذه المرة الأولى التي تتعرض لها مدينة النبطية للقصف منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة في أكتوبر الماضي.

وأضافت أن الغارة حولت المنطقة المحيطة بالمبنى المستهدف إلى ساحة حرب حقيقية, حيث غطت سحب الدخان والغبار المكان وعلت صرخات الاستغاثة من المباني والمنازل التي تضررت وتحطم زجاجها, فضلا عن تضرر العديد من السيارات في الحي.

وفي سياق متصل, تعرضت منطقة اللبونة في أطراف بلدة الناقورة في القطاع الغربي اللبناني إلى قصف مدفعي من قبل جيش الكيان الصهيوني.

ويواصل الكيان الصهيوني تصعيده على بلدات وقرى جنوب لبنان, بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي, والذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى في صفوف المدنيين, وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.