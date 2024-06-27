حادثة أليمة: آلة لربط الأعلاف تُنهي حياة عامل فلاحي



شهدت منطقة هنشير عين مازر بمعتمدية جومين من ولاية بنزرت اليوم الخميس 27 جوان 204 حادثة أليمة تمثلت في وفاة كهل يبلغ من العمر 53 عاما عندما كان يجر آلة لربط الأعلاف المجففة “البريسة”، وفق ما افاد به رئيس فرقة الحماية المدنية بماطر المقدم صالح الذوادي لاذاعة ”اي اف ام”.

صورة الواقعة تتمثل في نزول الهالك من الجرار لتفقد آلة الحصاد فالتف المغزل (الكاردون) الرابط بين بين الآلة والجرار على ملابسه مما ألحق به عدة اصابات خطيرة وقاتلة.

وقد تم تخليصه من طرف اعوان فرقة الحماية المدنية بسجنان بحضور رئيس فرقة الحماية بماطر ومن ثمة تم تسليمه للحرس الوطني لاستكمال بقية الإجراءات.