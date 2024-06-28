صادم/ تلميذة بكالوريا تدلّس SMS نتيجتها!!



في مداخلة لاذاعة موزاييك امس الخميس، ادعت تلميذة بالبكالوريا انها تفاجأت بتأجيلها الى دورة المراقبة عبر النتيجة في المعهد، بعد ان وصلتها ارسالية تؤكد نجاحها في البكالوريا، لتنكشف الحقيقة الصادمة.

مدير الاعلام والاتصال يوزارة التربية منذر العافي، اكد في تصريح اليوم الجمعة لموزاييك، ان التلميذة المذكورة قامت بتدليس الارسالية القصيرة لنتيجتها، وادعت النجاح.

حيث قامت باعادة ارسال الرسالة بعد ان غيرت في معطياتها.

واكد المسؤول ان افرادا من عائلتها تلقوا الرسالة الصحيحة التي تؤكد انها مؤجلة بمعدل 9.93.

واشار المسؤول الى ان التلميذة المذكورة ستقوم باجراء امتحاناتها في دورة المراقبة، دون تسليط عقوبات في الوقت الحالي.