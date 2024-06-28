حريق يلتهم عشرات الهكتارات من القمح والتين في هذه الجهة

جد صباح اليوم الجمعة حريق هائل في عدد من مزارع الحبوب الكائنة بمنطقة النخيلات بوحديد طريق تسكراية من معتمدية بنزرت الجنوبية بحسب ما افاد به المدير الجهوي للحماية المدنية ببنزرت العميد كمال المليتي لاذاعة الديوان اف ام.

وأتت النيران على مساحة كبيرة مقدرة بـ 27 هكتار من القمح و 6 هكتارات من التبن و بقايا الحصاد “حصيدة” حسب ذات المصدر.

واضاف المصدر ذاته انه تم التدخل بواسطة شاحنة اطفاء كبيرة الحجم مدعومة بشاحنة اطفاء ايضا تابعة لادارة الغابات و 8 جرارات فلاحية لعدد من المزارعين ومن ثمة انطلقت عملية الاطفاء رغم هبوب رياح قوية ساعدت على انتشار النيران الا انه تمت السيطرة عليه كليا واخماده ومنعه من المرور الى الاراضي المجاورة مع القيام بعملية التبريد لمكان الحريق.

و تولت وحدات الحرس الوطني ببنزرت الجنوبية القيام بالمعاينات اللازمة مع تعهدها بفتح بحث في الغرض للوقوف على ملابسات الحريق.