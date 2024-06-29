عاجل/ بلاغ هام من الرصد الجوي بخصوص ارتفاع درجات الحرارة

افاد المعهد الوطني للرصد الجوي في بلاغ اليوم السبت، ان الحرارة ستواصل ارتفاعها و أعلى من المعدلات العادية خاصة بالجنوب والجهات الغربية حيث تتراوح القصوى بين 37 و 45 درجة وتصل محليا 47 درجة بالجنوب الغربي اما بأقصى الشمال وبالسواحل الشرقية فتكون بين 31 و 36 درجة.

كما تكون الحرارة مرتفعة جدا يوم الاثنين 01 جويلية 2024 بمناطق الوسط والجنوب وبعض مناطق الشمال الغربي لتتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 09 و 14 درجة.

وتتراوح القصوى عامة بين 40 و 47 درجة وتصل إلى حدود 49 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي ماعدا بالسواحل الشمالية حيث تكون بين 28 و 33 درجة.

وينتظر أن تسجل الحرارة انخفاضا تدرجيا باغلب الجهات بداية من يوم الثلاثاء 02 جويلة 2024 وفي ما يلي جدول تفصيلي لدرجات الحرارة القصوى المنتظرة خلال الايام القادمة:

