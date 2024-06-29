المهندس التونسي معترف به في هذه الدولة الأوروبية

أمضت اليوم السبت 29 جوان 2024 عمادة المهندسين التونسيين اتفاقية مع عمادة المهندسين في البرتغال تهدف أولا إلى الاعتراف المتبادل بالمهندسين من كلا البلدين.

وسيصبح المهندس التونسي عند حصوله على عمل في البرتغال معترف به آليا لدى العمادة البرتغالية وفق تصريح عميد المهندسين كمال سحنون لموزاييك.

واعتبر سحنون هذا الاتفاق كسبا كبيرا للمهندس التونسي، مشيرا إلى أنه يهدف ثانيا لتبادل الخبرات خاصة أن مجلس علوم الهندسة في عمادة المهندسين يعمل وفق المتغيرات الجديدة الطارئة على الطاقة والمناخ والبيئة والغذاء وهو ما يستوجب تعميق الدراسات و فتح الأبواب للعمل مع الجامعات و المؤسسات الحكومية .