أبرز ما جاء في لقاء رئيس الحكومة بمحافظ البنك المركزي..

تحادث رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، خلال لقاء عقده، الثلاثاء، مع محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، بقصر الحكومة بالقصبة، بشأن القطاع البنكي، وخاصّة، البنوك ذات المساهمة العمومية. وتباحث الطرفان في مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية للسداسي الأول لسنة 2024، في إطار تضافر جهود الدولة والتنسيق بين رئاسة الحكومة والبنك المركزي التونسي وفقا للقانون الأساسي لمؤسسة الإصدار.

وتطرقا، كذلك، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، إلى علاقة تونس بمختلف المؤسسات المالية الدولية. وأطلع محافظ البنك المركزي، من جهته، رئيس الحكومة على نشاط اللجنة التونسية للتحاليل المالية.