عاجل/ هذه شروط الترشّح للانتخابات الرئاسية أكتوبر 2024

اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في ندوة صحفية اليوم الخميس 4 جويلية 2024، عن الرزنامة الانتخابية للانتخابات الرئاسية المبرمجة في 6 اكتوبر بالداخل، وايام 4و5و6 اكتوبر في الخارج.

واعلن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، عن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، وهي كالتالي:

ان يكون المترشح ناخبا مسجلا

تونسي الجنسية لا يحمل اي جنسية اخرى

الأب والأم والجد للاب والجد للام جميعهم تونسيون

دينه الاسلام

يبلغ من العمر 40 سنة على الاقل

متمعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية

أن لا يكون قد تولى منصب رئيس الجمهورية لدورتين كاملتين متصلتين او منفصلتين

ان لا يكون مشمولا باي صورة من صور الحرمان

ان يستجيب للشروط المتعلقة بالتزكية