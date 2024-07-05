عاجل/ إعفاءات وتسميات جديدة صلب وزارة الداخلية

صدر بالعدد الأخر من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الجمعة 5 جويلية 2024 إعفاءات وتسميات بوزارة الداخلية.

وتم بمقتضى أمر عدد 410 لسنة 2024 مؤرخ في 4 جويلية 2024 انهاء مهام حبيب الخليفي، متفقد مركزي للمصالح المالية، مكلف بمأمورية بديوان وزير الداخلية ابتداء من 18 جوان 2024.

كما تم بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 جوان 2024 ما يلي:

– تكليف سمير السبعي بمهام كاتب عام ولاية أريانة ابتداء من 13 جوان 2024.

– تكليف كريم البرنجي بمهام كاتب عام بولاية تونس

– تكليف زياد الطرابلسي بمهام كاتب عام بولاية القيروان ابتداء من 18 جوان 2024.

-تكليف قيس الطرابلسي بمهام كاتب عام ولاية باجة ابتداء من 20 جوان 2024

– تكليف محمد النفطي قدودة بمهام معتمد أول بولاية صفاقس

– تكليف سامي العايدي بمهام معتمد أول بولاية القيروان ابتداء من 28 مارس 2024.

– تكليف مصطفى مسعدي بمهام معتمد أول بولاية قابس ابتداء من 6 جوان 202.

– تكليف محمد فتحي الزغلامي بمهام معتمد بمعتمدية باب البحر ولاية تونس ابتداء من 16 فيفري 2024.

-تكليف مراد الماكني بمهام معتمد بمعتمدية مجاز الباب من ولاية باجة ابتداء من 21 ماي 2024.

– تكليف محمد وسام السبيكي بمهام معتمد بمعتمدية باردو ولاية تونس ابتداء من 11 جوان 2024.

– تكليف خالد الزرماطي بمهام معتمد بمعتمدية عين جلولة من ولاية القيروان ابتداء من 13 جوان 2024.

في المقابل تم بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 27 جوان 2024 ما يلي:

-إنهاء تكليف لسعد الطرشاني بمهام كاتب عام ولاية تونس ابتداء من 15 جوان 2024.

– انهاء تكليف كل من الحبيب البلغوثي من مهام معتمد أول بولاية صفاقس والشاذلي الجهيناوي المعتمد الأول بولاية القيروان ابتداء من 28 مارس 2024.

– انهاء تكليف عائدة بوخريص من مهام معتمد بمركز ولاية منوبة ابتداء من 16 فيفري 2024.

– انهاء تكليف حسنة الكريفي بمهام معتمد بمركز ولاية القصرين ابتداء من 21 فيفري 2024.

– انهاء مهام بوزيد السعيدي بمهام معتمد بمعتمدية حاسي الفريد بالقصرين من 26 مارس 2024.

– انهاء تكليف مراد الماكني بمهام معتمد بجندوبة ابتداء من 15 ماي 2024.

– انهاء تكليف طارق الشعباني بمهام معتمد بمجاز الباب وسميح العبيدي بمهام معتمد بالدهماني ابتداء من 21 ماي 2024.

– انهاء تكليف لطفي بن عزيزة بمهام معتمد بمعتمدية باردو ابتداء من 11 جوان 2024.

– قبول استقالة كمال الماجري من مهام معتمد بمعتمدية باجة الجنوبية ابتداء من 21 فيفري 2024